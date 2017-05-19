СК проверяет информацию о падении в люк двух детей под Калугой

ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Доследственная проверка по информации о падении в открытый люк двух детей начата в Калужской области, сообщает региональное управление СК РФ.
Информация о происшествии в городе Малоярославец Калужской области появилась в СМИ.
По предварительным данным, люк фонтана был неплотно закрыт.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лилия Мошкова, дети не получили тяжелых травм, и госпитализация им не потребовалась.
В ходе проверки следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит установить полученные детьми телесные повреждения. Также следствие даст оценку действиям или бездействию должностных лиц местных органов власти, на которых лежит обязанность по содержанию имущества — фонтана.