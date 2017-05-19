Пять жителей Приволжья будут судить за нападение с топором на полицейского

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пятерых жителей Приволжья, в том числе военнослужащего, будут судить за нападение на полицейского с топором и убийство его жены в их доме, сообщает региональная прокуратура в пятницу.

По данным ведомства, в декабре 2016 года трое пьяных сообщников проникли в дом полицейского, один из них несколько раз ударил топором находящихся там полицейского и его жену. Женщина скончалась, а ее муж получил тяжкий вред здоровью.

Сообщники украли деньги и имущество стоимостью свыше 40 тысяч рублей, а также служебное удостоверение сотрудника полиции, после чего скрылись на автомобиле четвертого сообщника-военнослужащего. Их пятая соучастница предоставила для сокрытия следов преступления свою квартиру, уничтожила испачканную кровью одежду и часть похищенных золотых украшений.

Все пятеро были задержаны, им предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Разбой", "Убийство", "Покушение на убийство", "Похищение важного личного документа" и "Укрывательство особо тяжких преступлений".

"В связи с тем, что обвиняемый (Андрей Пермяков) является военнослужащим, уголовное дело направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.