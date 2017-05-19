В ЦБ выявили отдельные случаи успешной атаки вируса WannaCry на банки

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Банк России выявил единичные случаи компрометации ресурсов кредитных организаций при помощи вируса-шифровальщика WannaCry, последствия которых удалось быстро устранить, сообщила пресс-служба Банка России.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

"По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций. Последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки", — сообщил сегодня финансовый регулятор.

Банк России еще в апреле разослал банкам информацию о методах выявления рассылаемого по почте вредоносного программного обеспечения типа "шифровальщик" и противодействия ему. Злоумышленники используют его для шифрования файлов с целью вымогательства денег за восстановление зашифрованных данных. В частности, банки получили рекомендации по установке пакетов обновлений безопасности для Windows, которые способны противостоять вирусу WannaCry.

Атаку с использованием вируса ЦБ зафиксировал 12 мая. После обнаружения этой конкретной компьютерной атаки Банк России повторно направил всем участникам информационного обмена бюллетень с рекомендацией установить необходимое обновление.

"В настоящее время наибольшую угрозу для финансовых организаций представляют попытки злоумышленников получить доступ в их локальную вычислительную сеть для распространения вредоносного программного обеспечения, в том числе предназначенного для скрытного шифрования файлов. Как правило, злоумышленники присылают на e-mail письмо с вложенным вирусом, путем обмана или злоупотребления доверием они побуждают пользователя открыть вредоносный файл, после чего вредоносное программное обеспечение активируется", — добавил регулятор.