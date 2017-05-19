Под Вологдой горят три многоквартирных жилых дома

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Три многоквартирных деревянных жилых дома загорелись в пятницу днем на площади порядка тысячи квадратных метров в Никольске Вологодской области после перехода огня с горящей бани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Набережная в результате пожара в бане произошел переход огня на три многоквартирных деревянных жилых дома", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в горящих домах 22 квартиры, в которых проживают 66 человек. Пожар удалось локализовать на общей площади около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, переход огня произошел на сараи, а также на два четырехквартирных и один двенадцатиквартирный дом. Борьбу с огнем ведут 49 человек и 18 единиц техники.