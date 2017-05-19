Охранник, из-за которого в Москве собаки загрызли женщину, осужден условно

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к условному сроку сотрудника частного охранного предприятия, выпустившего из вольера собак, которые растерзали пожилую женщину в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд назначил ему наказание в виде одного года условно", — сказала она.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В начале февраля на территории одного из государственных учреждений по улице Казакова в Москве нашли тело женщины 1937 года рождения с множественными рваными ранами, характерными для нападений собак. Следователи считают, что охранник ЧОП Самарцев, ответственный за содержание четырех собак, оставил их без присмотра, животные напали на проходившую мимо пожилую женщину. От укусов она скончалась.