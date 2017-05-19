В Коврове осудили главу ритуальной конторы, предлагавшего услуги для живых

ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии директора предприятия ритуальных услуг в Коврове во Владимирской области, который делал наценку за похороны на 100% и предлагал ритуальные услуги для еще живых людей, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

В отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия города Коврова "Память" 54-летнего Николая Коршунова было возбуждено дело о растрате денежных средств предприятия, злоупотреблении полномочиями и мелком взяточничестве.

"Следствием и судом установлено, что в конце 2013 года обвиняемый реализовал противоправную схему, в соответствии с которой в ущерб интересам муниципального образования и граждан исполнение муниципальных заказов на ритуальные услуги фактически были переданы ИП "Николаев", но производились за счет технических и трудовых ресурсов муниципального предприятия", — говорится в сообщении.

По данным СК, Коршунов упразднил бланки строгой отчетности и самостоятельно сформировал стоимость услуг и товаров, наценка на которые составляла 100%. "Информацию о смерти граждан обвиняемый в "горячем" режиме получал от сотрудников скорой медицинской помощи и полиции, не исключались случаи, когда опережая событие, проявляя откровенный цинизм, подчиненные Коршунова предлагали ритуальные услуги для живых людей", — констатирует следствие, отмечая, что доходы муниципального предприятия стремительно падали, а личные доходы подсудимого росли.

"Путем злоупотребления должностными полномочиями через коммерческую фирму только за период с января 2014 по август 2015 года он получил около 4 миллионов рублей. Более полумиллиона рублей обвиняемый похитил у муниципального предприятия, незаконно оплачивая за счет бюджетных средств услуги продавцу-кассиру за работу в ИП "Николаев" и списание средств на бензин", — сообщает следствие.

По ходатайству следствия, Коршунов содержался под стражей. СК предоставил суду целый комплекс доказательств, более 300 допросов свидетелей, результаты исследований около двух тысяч телефонных соединений Коршунова с сотрудниками скорой медицинской помощи и полиции. Для обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного бюджету Коврова, на имущество подсудимого был наложен арест.

"Приговором суда Коршунову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием его в колонии общего режима, с запретом занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах сроком на 2,5 года, а также к штрафу в размере 70 тысяч рублей", — сообщает следствие.