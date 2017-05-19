Жительнице Кузбасса грозит до пяти лет за открытие интим-салона

КЕМЕРОВО, 19 мая — РИА Новости. Жительнице кузбасского города Междуреченска, обвиняемой в организации фирмы по предоставлению интимных услуг, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает региональный главк МВД.
Как уточнили в ведомстве, фирма просуществовала несколько месяцев. В декабре 2016 года полицейские задержали подозреваемую. Она стала фигуранткой уголовного дела по статье "организация занятия проституцией".
В настоящее время дознаватели местной полиции окончили расследование и направили собранные материалы на рассмотрение в Междуреченский городской суд.
"Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы", — ответили в ГУМВД.