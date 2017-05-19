Жительнице Кузбасса грозит до пяти лет за открытие интим-салона

КЕМЕРОВО, 19 мая — РИА Новости. Жительнице кузбасского города Междуреченска, обвиняемой в организации фирмы по предоставлению интимных услуг, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает региональный главк МВД.

"Местная жительница организовала фирму по предоставлению интим-услуг. Под руководством 36-летней злоумышленницы трудились семь иногородних женщин в возрасте от 20 до 40 лет. За свою работу они получали фиксированную плату. Также в штате имелись три водителя, которые доставляли сотрудниц интим-салона к клиентам, и диспетчер", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, фирма просуществовала несколько месяцев. В декабре 2016 года полицейские задержали подозреваемую. Она стала фигуранткой уголовного дела по статье "организация занятия проституцией".

В настоящее время дознаватели местной полиции окончили расследование и направили собранные материалы на рассмотрение в Междуреченский городской суд.

"Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы", — ответили в ГУМВД.