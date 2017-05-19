Кассация подтвердила законность отключения электротранспорта в Саратове

САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Арбитражный суд Поволжского округа отклонил жалобу на решение саратовского арбитража, отказавшегося признать незаконными действия местной энергокомпании "СПГЭС" по отключению энергоснабжения трамваев и троллейбусов за долги, говорится в материалах на портале "Электронное правосудие".
Администрация Саратова, которая участвовала в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, подала кассационную жалобу.
"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения", — процитирована резолютивная часть решения окружного арбитража.
Прокуратура Саратова ранее объявила руководству ООО "СПГЭС" предостережение о недопустимости нарушения закона при отключении энергоснабжения городских трамваев и троллейбусов. Кроме того, прокуратура пригрозила привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации. В энергокомпании тогда заявляли о правомерности своих действий.
Как сообщил журналистам в пятницу один из руководителей ООО "СПГЭС" Андрей Иванов, долги "Саратовгорэлектротранса" перед "СПГЭС" в настоящее время превышают 70 миллионов рублей. "У энергетической компании есть все правовые основания, подтвержденные тремя судебными инстанциями, ввести ограничение подачи электроэнергии на объекты "Саратовгорэлектротранса". Хочу призвать руководство "СГЭТ" и администрации Саратова учитывать интересы горожан и не допустить повторения прошлогодней ситуации", — сказал Иванов.