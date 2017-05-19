В Ульяновске у 13 воспитанников детсада обнаружены признаки ротавируса

САМАРА, 19 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обращения в медицинские учреждения 13 детей из ульяновского детсада №72, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Василий Зима.

"Прокуратура начала проверку по факту обращения за медицинской помощью воспитанников детского сада №72. Предварительно, у 13 детей выявлены признаки ротавирусной инфекции", — сообщил собеседник агентства.

По информации прокуратуры региона, дети в возрасте 5-6 лет стали поступать в больницы 17-18 мая. У всех были одинаковые симптомы — рвота, слабость, высокая температура. Все дети посещали одну и ту же группу. Сейчас она закрыта на карантин.

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура даст оценку действиям сотрудников детского сада, допустивших вспышку инфекции в группе.