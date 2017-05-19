Глава Чебоксар не дала показания по делу о злоупотреблении полномочиями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Глава Чебоксар Ирина Клементьева, подозреваемая в злоупотреблении должностными полномочиями, отказалась от дачи показаний, сообщает в пятницу управление СК по Чувашии.

СК в четверг сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении главы города Чебоксары Ирины Клементьевой. Она подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"В ходе допроса в качестве подозреваемой Клементьева от дачи показаний отказалась на основании статьи 51 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников", — говорится в сообщении.

Управление СК отмечает, что допрошено около 20 свидетелей, а также представитель потерпевшего, которым признан Чебоксарский городской комитет по управлению имуществу. "Решается вопрос о назначении судебных оценочных и других экспертиз. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, а также по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления", — добавляет ведомство.

По версии следствия, в ноябре 2013 года подозреваемая, являясь гендиректором ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед", заключила две сделки по распоряжению имуществом организации, скрыв личную заинтересованность и не спрашивая одобрения со стороны общего собрания акционеров общества.

По данным следствия, она передала в аренду организации, единственным учредителем и гендиректором которой является ее муж, на 10 лет часть нежилого помещения площадью более 370 квадратных метров по заниженному размеру арендной платы. СК отмечает, что она же от имени организации продала матери главного бухгалтера земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров также по явно заниженной стоимости в 1,5 миллиона рублей. Оба объекта недвижимости находятся на территории Чебоксар.

Сообщается, что в результате страховой компании был причинен материальный ущерб свыше 5 миллионов рублей, а Чебоксары недополучили доходы в бюджет муниципалитета по дивидендам в размере не менее 20% чистой прибыли этого акционерного общества.