На приморской таможне задержали партию электрошокеров в виде фонариков

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Уссурийские таможенники задержали почти 2 тысячи электрошокеров, которые российская компания пыталась незаконно ввезти из Китая, сообщает таможня.

"Российская организация подала на Уссурийский таможенный пост импортную декларацию на товары, в которой было заявлено 2360 светодиодных ручных фонарей… Должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный обнаружили товар, на первый взгляд ничем не отличающийся от обычных фонарей. Однако на корпусах предметов имелись две кнопки управления, одной из которых включается подсветка, а при нажатии на вторую срабатывает электрический разряд", — говорится в сообщении.

По данным таможни, в общей сложности было обнаружено 1950 электрошокеров. Кроме того, среди товара было 190 лазерных указок. Фонарями оказались лишь 220 предметов.

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят, направлен на экспертизу. Проводится расследование.