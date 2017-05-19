В Красноярском крае огонь охватил более 740 гектаров леса

КРАСНОЯРСК, 19 мая — РИА Новости. Более десяти лесных пожаров действуют на утро пятницы на территории Красноярского края, при том что за прошедшие сутки лесной спецназ ликвидировал 11 очагов площадью в 192 гектара, сообщает министерство лесного хозяйства региона.

В четверг очаги пожаров были зафиксированы в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Абанском, Пировском, Большемуртинском и Сухобузимском районах. В течение дня в тушении принимали участие более 260 человек, было задействовано около 30 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств на места вели 11 воздушных судов.

"По оперативной информации Лесопожарного центра на 8.00 местного времени, в крае зарегистрировано 12 лесных пожаров — в Енисейском, Богучанском, Пировском, Тасеевском, Абанском районах на площади 742 гектаров. Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

По данным краевого министерства, лесные пожарные локализовали два возгорания на площади 394 гектара. В тушении задействованы более 180 человек и 23 единицы техники.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли по вине местного населения и из-за перехода огня с земель иных категорий. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. С 20 апреля в крае введен особый противопожарный режим.