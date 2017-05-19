В Якутии с застрявшего во льдах катера эвакуировали пятерых пассажиров

ХАБАРОВСК, 19 мая – РИА Новости. Спасатели Якутии эвакуировали пятерых пассажиров с аэроглиссера, застрявшего во льду на реке Вилюй в 400 метрах от берега, сообщает службы спасения республики Саха (Якутия) в пятницу.

"В среду вечером поступило сообщение о том, что на реке Вилюй в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту. Судно принадлежит частному предпринимателю, занимающегося перевозкой людей. Глиссер застрял среди льдов, и при попытке сняться со льдин произошла поломка винтов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели обратились за помощью к другому частному предпринимателю и, используя его судно на воздушной подушке, организовали эвакуацию людей.

"Все пять человек доставлены на коренной берег. Чуть позже совместными усилиями пострадавший аэроглиссер эвакуировали на берег и помогли произвести ремонт. Начальник Верхневилюйского ПСО Службы спасения Михаил Ан поблагодарил людей, которые безвозмездно помогли попавшим в беду", — отмечается в сообщении.