В Новой Москве локализовали пожар в административном здании

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пожар в административном здании в Новой Москве локализован, площадь горения около 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Ранее сообщалось, что поздно ночью произошло возгорание между вторым этажом и кровлей в административном здании в Новой Москве, по адресу поселок Газопровод, поселение Сосенское, дом 6.

"В 2-х этажном административном здании происходит загорание между вторым этажом и кровлей на общей площади порядка 150 квадратных метров. Пожарные принимают меры к недопущению распространения огня и ликвидации загорания. Принятыми мерами в 04 часа 14 минут пожар локализован", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, людей в здании нет, информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что на месте пожара работают порядка 14 единиц техники и около 39 человек.