В Новой Москве вспыхнул пожар в административном здании

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Новой Москве, площадь горения около 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

"Девятнадцатого мая 2017 года в 02 часа 14 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: поселок Газопровод, поселение Сосенское, дом 6… По предварительной информации, людей в здании нет. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар произошел между вторым этажом и кровлей в 2-х этажном административном здании, площадь пожара около 100 квадратных метров.