В Красноярском крае полностью восстановлено электроснабжение

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Электроснабжение 24,7 тысячи человек в Тыве восстановлено после неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ в четверг.

В результате снега и порывистого ветра 17-18 мая в Кемеровской области, Тыве и Красноярском крае Сибирского федерального округа (СФО) происходили аварийные отключения из-за неблагоприятных погодных условий. В Тыве, в частности, без электроснабжения оставались бытовые потребители в 59 населенных пунктах Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Сут-Хольского, Тес-Хемского и Эрзинского кожуунов.

"К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 34 бригады из 108 человек и 44 единиц специальной техники. 18 мая в 17.30 аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что аварийно-восстановительные работы в Кемеровской области и Красноярском крае завершены в четверг в 14.30.