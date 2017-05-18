Брянскому охотнику, случайно убившему дочь, назначили исправительные работы

БРЯНСК, 18 мая — РИА Новости. Суд в Брянской области приговорил к одному году исправительных работ жителя Севского района Брянской области, который случайно застрелил из охотничьего ружья свою четырехлетнюю дочь, сообщает СУ СК по региону.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года исправительных работ", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в начале февраля этого года, когда мужчина в своем доме разбирал и ремонтировал охотничье ружье, не убедившись в отсутствии в стволе патронов. По версии следствия, он по неосторожности нажал на спусковой крючок, после чего произошел выстрел. Четырехлетняя дочь обвиняемого оказалась в зоне поражения, в нее попал дробовой заряд. От полученного огнестрельного ранения девочка скончалась после того как была доставлена в медицинское учреждение.