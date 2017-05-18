В Волгограде арестовали всех фигурантов дела о взрыве газа в жилом доме

КРАСНОДАР, 18 мая — РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Волгограде, в результате которого погибли четыре человека, арестованы на два месяца, сообщает Следственный комитет России.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома №60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. Как стало известно ранее, по подозрению в совершении преступления по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц" задержаны трое: владелец торгового павильона, его отец, нанявший работника для несанкционированных работ, а также сам работник.

По данным следствия, при попытке подключения небольшого магазина к городским сетям водоснабжения была повреждена газовая труба, в результате чего прогремел взрыв. "Достоверно зная, что никаких разрешительных документов у предпринимателя нет, он (работник), используя самодельное оборудование, попытался произвести прокол грунта под проезжей частью, повредив трубу газоснабжения", – пояснили в СУ СК России по Волгоградской области.

"Владелец торгового павильона, его отец и работник, по вине которых, по версии следствия, погибли четыре человека, несколько граждан получили травмы различной степени тяжести и десятки семей остались без крова, ближайшие два месяца проведут под арестом", — говорится в сообщении СК.

Как сообщалось ранее, дом, частично обрушившийся после взрыва бытового газа в Волгограде, будет полностью снесен, так как по оценке экспертов не подлежит восстановлению и непригоден для проживания.