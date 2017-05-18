Суд вынес наказание первому фигуранту дела об акции 26 марта в Москве

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил восемь месяцев колонии-поселения Юрию Кулию – первому из четырех фигурантов уголовного дела о нападении на силовиков на несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Кулия виновным и назначить ему наказание в виде восьми месяцев колонии-поселения", — огласила решение судья Мария Сизинцева.

При этом судья исключила из обвинения квалифицирующий признак "насилие, опасное для жизни и здоровья".

Прокурор Лариса Сергуняева просила приговорить Кулия к двум годам колонии общего режима. Защита просила назначить штраф или исправительные работы.

Сторона защиты пока не решила, будет ли обжаловать приговор, заявил журналистам адвокат Алексей Липцер.

По данным следствия, Кулий "умышленно взял за резиновую палку полицейского, схватил его за плечо и потянул в агрессивно настроенную толпу граждан".

Изначально Кулий признавал себя виновным, за исключением того, что тянул бойца Росгвардии в толпу, однако для рассмотрения дела в особом порядке он, в итоге, признал обвинение в полном объеме.

Из материалов суда следует, что Кулий имеет высшее образование по специальности "Социология", писал работу на тему "Глобализация международных отношений". На данный момент учится в аспирантуре. По его словам, официально работает в киноиндустрии, снимает клипы.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы — на Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых.