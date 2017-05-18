Главу Чебоксар подозревают в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Главу Чебоксар Ирину Клементьеву заподозрили в злоупотреблении полномочиями с многомиллионным ущербом, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Возбуждены два уголовных дела в отношении главы города Чебоксары Ирины Клементьевой. Она подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2013 года подозреваемая, являясь гендиректором ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед", заключила две сделки по распоряжению имуществом организации, скрыв личную заинтересованность и не спрашивая одобрения со стороны общего собрания акционеров общества.

По данным следствия, она передала в аренду организации, единственным учредителем и гендиректором которой является ее муж, на 10 лет часть нежилого помещения площадью более 370 квадратных метров по заниженному размеру арендной платы. СК отмечает, что она же от имени организации продала матери главного бухгалтера земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров также по явно заниженной стоимости в 1,5 миллиона рублей. Оба объекта недвижимости находятся на территории Чебоксар.

Сообщается, что в результате страховой компании был причинен материальный ущерб свыше 5 миллионов рублей, а Чебоксары недополучили доходы в бюджет муниципалитета по дивидендам в размере не менее 20 процентов чистой прибыли этого акционерного общества.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проведено 15 обысков.