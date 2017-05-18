СК завел дело против полицейского, ударившего снимавшую его москвичку

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против столичного полицейского, ударившего по лицу москвичку, снимавшую его на телефон, сообщает в четверг прокуратура Москвы.

Пострадавшая обратилась к прокурору Головинской межрайонной прокуратуры Москвы на личном приеме, где рассказала о случившемся. По ее словам, в апреле она общалась со знакомыми у подъезда жилого дома, когда к ним подъехал автомобиль ППС, из которого вышел полицейский, стал на них нецензурно ругаться и применять физическую силу.

Женщина попыталась снять происходящее на телефон и тогда сотрудник полиции ударил ее по лицу, из-за чего она упала на асфальт, ударившись при падении рукой. Полицейский же выбил ногой упавший из ее рук телефон.

Прокурорская проверка, в свою очередь, показала правдивость ее слов, подтвержденных данными с видеокамер над входными дверями подъездов и показаниями очевидцев.

"По результатам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)", — говорится в сообщении ведомства

Расследование уголовного дела находится на контроле в межрайонной прокуратуре.