В Омске будут судить водителя, заставившего пассажира облиться зеленкой

НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Следователи СК в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении местного таксиста, который отвез не пожелавшего рассчитаться за проезд пассажира в багажнике на другой конец города и заставил облить лицо зеленкой, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего Игоря Хорошевского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "похищение человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 февраля этого года в поселке Береговой Омска водитель такси догнал одного из двух убегавших от него пассажиров, не имевших 950 рублей для оплаты проезда из поселка Крутая Горка и за время их ожидания. Насильно, в том числе ударяя пластиковой трубой по ногам, таксист привел 25-летнего парня к своей Toyota Corolla и затолкал в багажник, а затем привез потерпевшего обратно, заставил облить лицо зеленкой, снял это на видео, после чего отпустил, считает следствие.

Потерпевший, который провел в багажнике около часа, обратился в больницу с жалобами на боли в области челюсти. Как позже выяснилось, два дня назад его избил знакомый и такси он вызвал для того, чтобы уехать в больницу.

"В ходе следствия обвиняемый вину признал частично, объяснив свои действия тем, что хотел проучить нерадивого пассажира. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд", — сообщили в СУСК.