Суд не стал рассматривать жалобу на изъятие вещей Маруани при задержании

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы прекратил производство по жалобе на изъятие личных вещей у французского композитора Дидье Маруани после задержания полицией, а также на действия сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Производство по жалобе прекратить, поскольку данные действия полиции не являются предметом обжалования в порядке статьи 125 УПК РФ (жалоба на действия следствия)", — огласил решение судья Артур Карпов.

В начале ноября прошлого года лидер группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей с Филиппа Киркорова за нарушение авторских прав, утверждая, что песня "Жестокая любовь", которую исполнял Киркоров, является переработкой его песни Symphonic Space Dream.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Игорь Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы. Адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждал, что их задержали с поличным при передаче им денежной суммы. Задержание произошло в рамках поданного в полицию заявления Киркорова о вымогательстве 1 миллиона евро, уточнил он. Трунов и Маруани также написали заявление на Киркорова и Добровинского с просьбой возбудить дело о заведомо ложном доносе.

Позже сотрудники правоохранительных органов отпустили Маруани. Адвокат Маруани Людмила Айвар заявила, что никакого вымогательства не было, а в банке планировалось подписать мировое соглашение между французским музыкантом и российским певцом по поводу использования одной из композиций Маруани Киркоровым. По ее утверждению, Киркоров сам предложил выплатить Маруани компенсацию за нарушение авторских прав.