В Красноярском крае более 23 тысяч человек остаются без электричества

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Около 23,8 тысячи человек в республике Тыва и Красноярском крае остаются без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

Отмечается, что 17-18 мая в результате снега и порывистого ветра в Кемеровской области, республике Тыва и Красноярском крае Сибирского федерального округа происходили и происходят аварийные отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

Максимально без электроснабжения оставались 53,2 тысячи человек, 23,5 МВт. При этом по состоянию на 8.00 четверга аварийно-восстановительные работы в Кемеровской области завершены, а в Тыве и Красноярском крае продолжаются.

Так, в республике Тыва без электроснабжения остаются около 14,8 тысячи человек в 30 населенных пунктах 5 кожуунов, мощность отключенных потребителей – 3,5 МВт., в Красноярском крае — около 9 тысяч человек, мощность – 2,3 МВт.

"Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что общую координацию мер осуществляют штабы по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих регионов, ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.