Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в здании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста. Архивное фото

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в здании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Сущенко Марка Фейгина, который просил изменить меру пресечения на домашний арест, который обвиняемый смог бы отбывать в гостевом доме при посольстве Украины. Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом "секретно".

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.