Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.
В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.