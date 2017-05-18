В Москве умер мужчина, раненный в кафе

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мужчина, который в понедельник был ранен в голову в результате стрельбы в кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве, скончался, сообщили РИА Новости в справочной службе скорой помощи столицы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в понедельник вечером в кафе на севере Москвы, предположительно, из пистолета был ранен научный сотрудник. Столичные следователи возбудили дело по статье "покушение на убийство", проводятся мероприятия, направленные на задержание причастного к преступлению.

Собеседник агентства в четверг сообщил, что раненый мужчина умер.