В Югре завели дело о падении воспитанника детсада со спортивного снаряда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая — РИА Новости. В городе Радужный возбуждено уголовное дело после того, как воспитанник детского сада сорвался со спортивного снаряда и получил тяжелую травму, сообщает СУСК России по ХМАО.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы утром в среду, 17 мая. По данным следователей, во время прогулки на территории детского сада мальчик 2012 года рождения сорвался со спортивного снаряда и получил тяжелую травму с повреждением внутренних органов.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего)", — говорится в сообщении СК.

"В ходе расследования уголовного дела следствие планирует ответить на вопросы: являлось ли оборудование, с которого упал ребенок, безопасным для использования малолетними детьми, и как в учреждении была организована работа по предотвращению получения травм воспитанниками детского сада во время игр на спортивных снарядах", — отмечает ведомство.

Кроме того, следователи планируют тщательно изучить документацию учреждения, в том числе должностные инструкции работников, после чего будет дана правовая оценка действиям сотрудников, ответственных за обеспечение безопасного пребывания воспитанников на территории детского сада.