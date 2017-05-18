На Урале осудили депутата, обманувшего вдову ветерана

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Ларинского сельского поселения Василий Выдрин, обманувший вдову ветерана Великой Отечественной войны при покупке квартиры, получил три года колонии общего режима, сообщает прокуратура Челябинской области в четверг.
Мужчина купил квартиру, но узнав, что квартира находится на пятом этаже в доме без лифта, пенсионерка отказалась в ней жить, так как не могла подниматься и спускаться по лестницам. Тогда депутат продал квартиру и присвоил полученные деньги.
Ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"Приговором суда Выдрину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении прокуратуры.