На Урале осудили депутата, обманувшего вдову ветерана

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Ларинского сельского поселения Василий Выдрин, обманувший вдову ветерана Великой Отечественной войны при покупке квартиры, получил три года колонии общего режима, сообщает прокуратура Челябинской области в четверг.

В 2015 году 89-летняя жительница села под Челябинском получила право на субсидию для покупки жилья в размере более 1 миллиона рублей как вдова ветерана Великой Отечественной войны. Депутат предложил помочь ей в покупке жилья, и она составила на него доверенность.

Мужчина купил квартиру, но узнав, что квартира находится на пятом этаже в доме без лифта, пенсионерка отказалась в ней жить, так как не могла подниматься и спускаться по лестницам. Тогда депутат продал квартиру и присвоил полученные деньги.

Ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"Приговором суда Выдрину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении прокуратуры.