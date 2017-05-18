В Северной Осетии арестовали мать, согласившуюся продать ребенка

ПЯТИГОРСК, 18 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд в Северной Осетии взял под стражу мать, согласившуюся продать своего ребенка, и заключил под домашний арест двоих посредников, сообщает республиканское управление СК РФ.

Ранее следствие сообщило, что в начале апреля женщина предложила беременной подруге, которая испытывает материальные трудности, продать ребенка. В роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов, которые договорились с посредниками о покупке новорожденного за 330 тысяч рублей. После родов 15 мая подозреваемые передали мальчика мнимой бездетной паре, получив часть требуемой суммы — 100 тысяч рублей. Сразу после этого они были задержаны оперативниками. Возбуждено уголовное дело.

"По ходатайству следственных органов судом в отношении матери новорожденного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двум посредникам из-за наличия у них на иждивении малолетних детей – домашний арест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что допрошенные в качестве подозреваемых своей причастности к инкриминируемому преступлению не отрицают. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в торговле ребенком, уточняет следствие.