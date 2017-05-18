В Северной Осетии арестовали мать, согласившуюся продать ребенка

ПЯТИГОРСК, 18 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд в Северной Осетии взял под стражу мать, согласившуюся продать своего ребенка, и заключил под домашний арест двоих посредников, сообщает республиканское управление СК РФ.
"По ходатайству следственных органов судом в отношении матери новорожденного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двум посредникам из-за наличия у них на иждивении малолетних детей – домашний арест", — говорится в сообщении.
Отмечается, что допрошенные в качестве подозреваемых своей причастности к инкриминируемому преступлению не отрицают. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в торговле ребенком, уточняет следствие.