Жителя Приморья признали виновным в убийстве жены и детей в 2014 году

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Присяжные признали жителя Приморья виновным в резонансном убийстве беременной жены и троих детей в 2014 году, сообщает прокуратура края.

"В Приморском краевом суде провозглашен обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве, произошедшем в 2014 году в городе Артеме. Присяжные признали доказанным причастность подсудимого – жителя города Артема 1979 года рождения — к убийству трех своих малолетних сыновей и супруги", — говорится в сообщении.

Преступления совершены в частном доме, где жила семья. По данным прокуратуры, на фоне семейных и финансовых неурядиц глава семейства решил убить членов своей семьи, задушив их. Его супруга была беременна.

Изначально фигуранта признали невменяемым. Но при рассмотрении в суде материалов дела гособвинитель ходатайствовал о повторной экспертизе. По ее результатам комиссия пришла к выводу о том, что мужчина в момент совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими. Выводы о вменяемости фигуранта были подтверждены и в Московском исследовательском центре психиатрии им. В.П. Сербского.

После этого уголовное дело было направлено в краевой суд и слушалось присяжными, на участии которых настаивал сам фигурант.

"Сегодня коллегия присяжных заседателей провозгласила свой вердикт, в соответствии с которым подсудимый признан виновным в содеянном, незаслуживающим снисхождения… Юридическая оценка действиям подсудимого будет дана Приморским краевым судом в ближайшее время по итогам обсуждения последствий вердикта", — добавляет прокуратура.