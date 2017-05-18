В Приангарье воспитатель выложила в Сеть фото ребенка с заклеенным ртом
10:4218.05.2017
(обновлено: 10:44 18.05.2017)
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КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в городе Ангарске Иркутской области, где воспитатель детского сада, по данным местных СМИ, выложила в интернет фотографию воспитанника с заклеенным ртом, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
"В ходе мониторинга средств массовой информации 18 мая было выявлено сообщение о том, что воспитатель одного из детских садов Ангарска заклеивала скотчем рот детям, что подтверждает выложенное ею в соцсети фото ребенка с заклеенным ртом. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
В настоящее время для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводится необходимые следственные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.