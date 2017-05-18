В Омске пьяный пациент скорой избил женщину-фельдшера

НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Нетрезвый пациент скорой помощи в Омске, которому родственник нанес ножевые ранения, несколько раз ударил кулаком 40-летнюю женщину-фельдшера, которая оказывала ему первую помощь; проводится проверка, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что ближе к полуночи 17 мая сотрудники Росгвардии выехали по звонку об избиении пациентом фельдшера скорой медицинской помощи. Бригада медработников выехала по вызову в квартиру дома в районе станции "Входной" в Омске, где требовалась помощь 41-летнему мужчине, которого ранил ножом родственник.

"На улице Кондратюка во время доставления раненого в больницу находившийся в состоянии алкогольного опьянения пациент нанес несколько ударов кулаком по голове 40-летней женщине-фельдшеру, которая перебинтовывала его, оказывая первую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны оказали медикам помощь в доставлении пациента стационар. Фельдшер получила ссадины и гематомы. "В ход проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, действиям буйного пациента дана правовая оценка", — говорится в сообщении.