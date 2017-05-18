Житель Новокузнецка обокрал друга и сделал на похищенные деньги татуировку

КЕМЕРОВО, 18 мая — РИА Новости. Полицейские задержали в Новокузнецке злоумышленника, который украл у своего приятеля крупную сумму наличных, заменив их на купюры "банка приколов", а на похищенные деньги сделал себе татуировку, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, потерпевшим оказался 26-летний местный житель. Из его квартиры похитили 125 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили и задержали за совершение преступления 23-летнего знакомого потерпевшего, который знал о хранившейся в доме у друга крупной сумме денег.

"Накануне злоумышленник под предлогом ссоры с женой попросился переночевать к приятелю, а утром, после ухода хозяина, похитил из шкафа деньги, подменив настоящие банкноты купюрами "банка приколов". На похищенные деньги он сделал себе татуировку, часть подарил супруге, остальные 80 тысяч потратил на увеселительные заведения", — сказали в полиции.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "кража с причинением значительного ущерба", максимальные санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.