В уральскую колонию попытались переправить смартфоны на квадрокоптере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. В Свердловской области сотрудники исправительной колонии сбили квадрокоптер со смартфонами, сообщает в четверг региональное ГУФСИН.

По данным управления, инцидент произошел в ночь на 18 мая в городе Новая Ляля. Сейчас по факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

"Ночью 18 мая сотрудниками ИК-54 благодаря совместным слаженным действиям сотрудников оперативного отдела, дежурной смены и караула была предотвращена необычная попытка передачи запрещенных предметов осужденным при помощи радиоуправляемого квадрокоптера. Его обнаружили и сбили с помощью специального устройства. Злоумышленники пытались доставить четыре сотовых смартфона и сим-карты", — уточняет ведомство.