Жителя Новокузнецка будут судить за заказной поджог не того автомобиля

КЕМЕРОВО, 18 мая — РИА Новости. Житель Новокузнецка предстанет перед судом по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества; причем при выполнении заказного преступления он по ошибке поджег не тот автомобиль, сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2015 года. Около полуночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля Honda CR-V. В результате пожара иномарка выгорела полностью. Сумма ущерба составила 360 тысяч рублей. Эксперты установили, что кроссовер вспыхнул в результате поджога. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 46-летний местный житель.

"В ходе следствия установлено, что обвиняемый совершил поджог Honda по ошибке. По заказу своего знакомого фигурант должен был уничтожить другой кроссовер. За это исполнитель получил 70 тысяч рублей. Однако по ошибке злоумышленник поджег не тот автомобиль", — сообщили в ГУМВД.

Полицейские установили и личность заказчика преступления. Он также был задержан оперативниками уголовного розыска. Ему предъявлено обвинение в покушении на уничтожение чужого имущества. Как выяснило следствие, мотивом преступления стала месть: новокузнечанин хотел сжечь автомобиль знакомого, с которым судился.

Уголовное дело, возбужденное в отношении исполнителя заказного преступления, направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.