В Сургуте при пожаре в жилом доме пострадали три человека

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Три человека госпитализированы в результате пожара в 12-квартирном жилом доме в Сургуте (ХМАО), возгорание ликвидировано на площади порядка 900 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее региональное управление МЧС сообщило о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Кедровый на территории Сургута. На месте происшествия работают органы дознания, которым предстоит выяснить причины возникновения пожара.

"Пострадали три человека, госпитализированы. Пожар ликвидирован в 07:45 (05:45 мск)", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что из горящего здания выведены 32 человека, в том числе пять детей.

По его словам, к тушению пожара привлекались 12 единиц техники и 37 человек личного состава.