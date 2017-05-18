В Новокузнецке пенсионерка пострадала от отлетевшего колеса иномарки

КЕМЕРОВО, 18 мая — РИА Новости. Колесо автомобиля Nissan Mistral, отскочившее прямо во время движения, травмировало пожилую жительницу города Новокузнецка, сообщается в оперативной сводке аварийности региональной ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду в районе дома №20 по Туркменской улице.

"По предварительным данным, в процессе движения у автомобиля Nissan Mistral произошло отсоединение переднего левого колеса, которым была травмирована пешеход (женщина, 1953 года рождения), переходившая проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция не уточняет степень тяжести и характер полученных женщиной травм. Также не сообщается, потребовалась ли ей помощь врачей.

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по данному факту.