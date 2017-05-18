В Новокузнецке пенсионерка пострадала от отлетевшего колеса иномарки

КЕМЕРОВО, 18 мая — РИА Новости. Колесо автомобиля Nissan Mistral, отскочившее прямо во время движения, травмировало пожилую жительницу города Новокузнецка, сообщается в оперативной сводке аварийности региональной ГИБДД.
"По предварительным данным, в процессе движения у автомобиля Nissan Mistral произошло отсоединение переднего левого колеса, которым была травмирована пешеход (женщина, 1953 года рождения), переходившая проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция не уточняет степень тяжести и характер полученных женщиной травм. Также не сообщается, потребовалась ли ей помощь врачей.
Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку по данному факту.