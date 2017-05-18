Меняйло назвал приоритетную задачу для бурятских властей

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Полпред в СФО Сергей Меняйло считает, что главная задача для властей Бурятии, где в результате крупного природного пожара часть жителей села Черемушки остались без дома, обеспечить их качественным жильем, и предложил властям принять закон, позволяющий пострадавшим от ЧС получать лес на восстановление жилья, сообщает официальный сайт властей республики.
Меняйло находится в Бурятии с рабочим визитом, и во время рабочей встречи исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов рассказал ему, что уже сделано для пострадавших от пожара людей. В сообщении говорится, что всем пострадавшим выплачена полагающаяся материальная помощь. По восстановлению жилья людям будет предложено два варианта. По желанию они смогут получить деньги на покупку жилья или получат уже готовые дома взамен сгоревших.
"Вы определитесь со способом. Самое главное — срок 30 сентября, и самое главное, чтобы люди получили хорошее качественное жилье", — сказал Меняйло.
Он пообещал, что окажет всестороннюю поддержку Бурятии в решении этих вопросов.
"Если будут возникать какие-то проблемы, а у нас очень сжатые сроки, обращайтесь, и мы будем все эти вопросы решать", — сказал полпред.