Меняйло назвал приоритетную задачу для бурятских властей

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Полпред в СФО Сергей Меняйло считает, что главная задача для властей Бурятии, где в результате крупного природного пожара часть жителей села Черемушки остались без дома, обеспечить их качественным жильем, и предложил властям принять закон, позволяющий пострадавшим от ЧС получать лес на восстановление жилья, сообщает официальный сайт властей республики.

В конце апреля в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черемушки сгорело 17 жилых домов. В настоящее время власти Бурятии решают вопрос с восстановлением жилья для жителей села.

Меняйло находится в Бурятии с рабочим визитом, и во время рабочей встречи исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов рассказал ему, что уже сделано для пострадавших от пожара людей. В сообщении говорится, что всем пострадавшим выплачена полагающаяся материальная помощь. По восстановлению жилья людям будет предложено два варианта. По желанию они смогут получить деньги на покупку жилья или получат уже готовые дома взамен сгоревших.

"Вы определитесь со способом. Самое главное — срок 30 сентября, и самое главное, чтобы люди получили хорошее качественное жилье", — сказал Меняйло.

Полпред "также попросил рассмотреть возможность принятия в республике закона по аналогии с Иркутской областью, который бы предоставлял возможность людям определенных категорий, в том числе и пострадавшим в результате ЧС, получать лес для восстановления утраченного недвижимого имущества".

Он пообещал, что окажет всестороннюю поддержку Бурятии в решении этих вопросов.

"Если будут возникать какие-то проблемы, а у нас очень сжатые сроки, обращайтесь, и мы будем все эти вопросы решать", — сказал полпред.