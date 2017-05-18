В Иркутской области потушили шесть лесных пожаров за сутки

ИРКУТСК, 18 мая – РИА Новости. На землях лесного фонда в Иркутской области за среду ликвидировано шесть пожаров, в том числе один вновь обнаруженный, сообщила пресс-служба правительства региона.

Из ранее зарегистрированных очагов потушены два в Качугском районе, по одному в Осинском, Боханском и Иркутском районах — общей площадью 502 га. Новый пожар ликвидирован в Чунском районе на площади 1,5 га.

"Кроме того, локализовано возгорание на площади три гектара в Жигаловском районе и остановлено на 45 гектарах распространение огня в Качугском районе. Действующих пожаров на утро текущего дня не зарегистрировано", — сообщает пресс-служба.

Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 17 мая было привлечено 100 человек, в том числе 15 пожарных-десантников, а также 30 единиц наземной техники.

Синоптики прогнозируют на основной части региона холодную, дождливую погоду, в связи с этим высоких классов пожароопасности на 18 мая на территории Иркутской области нет.