Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась в два раза

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 35 до 71 гектара, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что на утро среды в Бурятии действовал один лесной пожар на площади 35 гектаров.

"За прошедшие сутки в Бурятии ликвидирован лесной пожар в Еравнинском районе на общей площади 35 гектаров. На утро 18 мая в республике зарегистрировано два очага возгорания в Джидинском и Северо-Байкальском районах. Площадь, пройденная огнем, составляет около 71 гектара", — говорится в сообщении.

На тушении работают 36 человек, 8 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 160 очагов, площадь, пройденная огнем, составила менее 14,2 тысяч гектаров. В прошлом году на ту же дату было зарегистрировано 223 возгорания на площади около 52 тысяч гектаров. Сейчас в республике действует особый противопожарный режим.