В Югре горит жилой дом, есть пострадавшие

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая — РИА Новости. В поселке Кедровый на территории города Сургута (ХМАО) горит двухэтажный жилой дом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления МЧС.
По словам представителя МЧС, на месте происшествия работают органы дознания, которым предстоит выяснить причины возникновения пожара, а также специалисты городской администрации, решающие вопрос с возможным расселением жильцов. Точное число человек, проживающих в пострадавшем от огня доме, пока уточняется.