В Югре горит жилой дом, есть пострадавшие

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая — РИА Новости. В поселке Кедровый на территории города Сургута (ХМАО) горит двухэтажный жилой дом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления МЧС.

"Пожар произошел около половины шестого утра по местному времени (03.30 мск) в двухэтажном деревянном жилом доме в поселке Кедровый. Предварительно, огонь распространился по всей площади, и в настоящее время спасатели работают над ликвидацией пожара", — рассказал собеседник агентства, отметив, что за помощью к медикам обратились три человека.

По словам представителя МЧС, на месте происшествия работают органы дознания, которым предстоит выяснить причины возникновения пожара, а также специалисты городской администрации, решающие вопрос с возможным расселением жильцов. Точное число человек, проживающих в пострадавшем от огня доме, пока уточняется.