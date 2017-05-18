В ДФО 80% площади сгоревших за сутки лесов приходится на Хабаровский край

ХАБАРОВСК, 18 мая – РИА Новости. Пожары на Дальнем востоке в минувшие сутки уничтожили 535,5 гектаров леса, из них 438 гектаров сгорело в Хабаровском крае, сообщает в четверг департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе на землях лесного фонда действовало 20 очагов, 15 из которых в Хабаровском крае, три в Якутии, по одному в Камчатском крае и Магаданской области. Площадь, пройденная огнем, составила 535,5 гектара. Основная из неё пришлась на Хабаровский край – 438 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении пожаров работали 222 человека, 27 единиц техники. К утру четверга ликвидировано 12 возгораний. Продолжают гореть ещё восемь: пять в Хабаровском крае, два в Якутии, один в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 815 лесных пожаров на площади 113,4 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров — 715 пожаров, но на значительно большей площади – 696 тысячи гектаров.