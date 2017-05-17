На юге Москвы уровень содержания сероводорода превышен в 51 раз

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора после проверки обнаружили превышение нормы содержания сероводорода в воздухе на юге Москвы, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

"Семнадцатого мая с 11.00 до 12.30… были отобраны пробы атмосферного воздуха (с последующим его исследованием на содержание сероводорода) в девяти точках в районах Капотня, Некрасовка, Кузьминки, Печатники. По результатам лабораторных исследований превышения ПДКмр до 8,5 раз обнаружены по 2 из 9 адресов. В отношении предприятий, в зоне влияния которых обнаружено загрязнение атмосферного воздуха 17 и 16 мая, проводятся административные расследования", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по данным автоматических станций контроля, с 13.00 превышения нормативных значений сероводорода в городе не фиксируются, качество атмосферного воздуха отвечает нормативам.

Станция автоматического контроля Мосэкомониторинга в районе Капотня на юго-востоке Москвы в ночь на среду зафиксировала превышение в 51 раз предельно допустимой суточной концентрации (ПДК) сероводорода. В пресс-службе ГУМЧС России по Москве сообщили, что мобильные лаборатории ведомства и Росгидромета не зафиксировали превышений концентрации сероводорода в Капотне. Как подчеркнули в ведомстве, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.