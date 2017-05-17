Суд продлил арест обвиняемым по делу о строительстве резиденции президента

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца лета оставил под арестом четверых обвиняемых в хищении 225 миллионов рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить — продлить срок ареста на три месяца до 21 августа", — огласил решение судья Артур Карпов. Таким образом, он согласился с доводами следователя СК Сергея Новикова, который указал, что в силу рода своей деятельности обвиняемые приобрели обширные связи в органах власти, среди правоохранителей и даже спецслужб, поэтому могут воспользоваться ими, чтобы скрыться.

Новиков напомнил, что большинство свидетелей — их подчиненные, и фигуранты дела могут оказать на них давление. "Похищенные деньги обналичивались и выводились в том числе и за границу через фирмы-однодневки", — отметил он, подчеркнув, что у всех подсудимых были счета в иностранных банках.

Следователь также заявил, что все фигуранты дела сознались в содеянном. "Обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Но, кроме признания вины, у следствия есть и другие доказательства", — сказал он. Новиков добавил, что расследование продолжается, и еще не все участники и организаторы преступного сообщества не установлены.

Защитники же настаивали на переводе обвиняемых под домашний арест, чтобы они могли заботиться о детях и семьях, при этом находясь под всеми возможными ограничениями — в передвижении, использовании средств связи и общении с другими людьми. "Очень много дел на воле, некогда сидеть в тюрьме", — отметил один из обвиняемых.

"Мой подзащитный вину признал в полном объеме, сотрудничает со следствием и делает все от него зависящее", — напомнила адвокат. Она также ссылалась на безупречную репутацию обвиняемых до их задержания по обвинению в хищениях.

По версии следствия, глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" с которым ФГУП заключало договоры подряда на выполнение работ на строительных объектах, Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве.

В ходе судебного заседания стало известно, что дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя. У фигурантов провели обыски в шесть утра, затем их доставили в СК, где против них возбудили дело.