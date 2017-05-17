Жителя Нижегородской области будут судить за изнасилование 4 детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Нижегородской области, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех детей от 6 до 10 лет, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Следователи полагают, что подозреваемый 25-летний молодой человек совершил эти преступления за один день — 24 мая 2016 года на улице поселка в Уренском районе Нижегородской области.

"Сначала он совершил иные действия сексуального характера в отношении незнакомых ему шестилетнего мальчика и девятилетней девочки. Спустя непродолжительное время, молодой человек совершил аналогичные действия в отношении также незнакомых мальчиков шести и десяти лет. В обоих случаях дети испугались и убежали. Мужчину задержали, и в ходе расследования он признал свою вину в полном объеме", — говорится в сообщении.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В СК пояснили, что у подозреваемого уже есть судимость за совершение аналогичного преступления в отношении малолетней девочки, поэтому, в случае признании его виновным, приговор отяготится имеющейся судимостью.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной статьи с учетом имеющейся судимости предусматривает пожизненное лишение свободы.