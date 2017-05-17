В Кирове убийцу молодой супружеской пары осудили на 21 год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая – РИА Новости. Кировский областной суд приговорил к 21 году колонии строгого режима Константина Шихова, убившего молодую супружескую пару, а его подельника Олега Чикишева — к 2,5 года колонии и штрафу, сообщила прокуратура региона.

Согласно материалам дела, 30 марта 2016 года Шихов пришел в квартиру супругов Огарковых, чтобы вернуть взятые в долг деньги. В тот момент дома была только 20-летняя беременная женщина. По данным следствия, в ходе конфликта Шихов напал на нее и задушил, после чего спрятал тело в квартире.

Чтобы скрыть убийство, считает следствие, преступник встретился с ее мужем и сообщил ему об исчезновении жены. Следствие отмечает, что Шихов для обеспечения алиби начал с мужчиной поиски его жены.

"Около 8 часов утра 31 марта 2016 года Шихов, желая скрыть ранее совершенное им убийство, используя нож, нанес один удар в шею спящему Огаркову, причинив смертельное ранение", — говорится в сообщении.

После этого, по данным следствия, злоумышленник похитил документы и имущество супружеской пары — музыкальные и строительные инструменты, бытовую технику, обручальные кольца на сумму около 160 тысяч рублей. Следствие также отмечает, что Шихов при содействии Чикишева спрятал тела погибших, после чего скрылся. Спустя некоторое время его задержали в Санкт-Петербурге.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осужденных, признал их виновными по инкриминируемым преступлениям. Константину Шихову суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год, Олегу Чикишеву — 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный Шихов будет в колонии строгого режима, Чикишев — общего режима", — уточняет прокуратура.

Региональное управление СУСК отмечает, что оба осужденных полностью признали вину. Приговор суда не вступил в законную силу.