В Татарстане будут судить группу преступников, использовавших детский труд

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Татарстане перед судом предстанет группа преступников, использовавших рабский труд подростков, а также совершавших разбои и грабежи, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 20-летнего Ихтиёра Матчанова и шести несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет. Они обвиняются в совершении серии преступлений… "разбой", "вымогательство", "насильственные действия сексуального характера", "незаконное лишение свободы", "использование рабского труда" и "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, в январе 2016 года в Казани Матчанов создал преступную группу из нескольких несовершеннолетних знакомых "для поднятия криминального авторитета". Вместе они совершали грабежи и разбои, а также другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Так, летом и осенью 2016 года злоумышленники, угрожая физической расправой и сексуальным насилием, заставили трех жителей Адмиралтейской слободы в возрасте 15, 19 и 28 лет откапывать из песка на берегу реки Волги детали баржи, которые в дальнейшем сдавались в пункт приема металла. Летом 2016 года обвиняемые заставляли 15-летнего подростка ежедневно мыть детский аттракцион в Адмиралтейском саду.

"Чтобы склонить одного из потерпевших к рабскому труду обвиняемые совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера", — отмечает ведомство.

Свою причастность к преступлениям, за исключением одного, злоумышленники не признали.

"Судом по ходатайству следователя в отношении трех, в том числе Матчанова, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальных находятся под домашним арестом. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СУСК.