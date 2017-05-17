Во Владимире вынесли приговор мужчине, избившему врача скорой

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Жителя Владимира, который во время обработки ран избил заведующую отделением скорой помощи, приговорили к одному году лишения свободы условно, сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Владимира 24-летнему Эмину Абдулазизову. Он признан виновным в совершении преступления… "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"… Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в конце января Абдулазизов после распития дома спиртных напитков вызвал такси и отправился в развлекательный клуб, где продолжил употреблять алкоголь. После развлечений в состоянии алкогольного опьянения он вышел на улицу, где потерял сознание после драки с незнакомцем. Обнаруженный сотрудниками полиции мужчина был доставлен в больницу, где при оказании ему медпомощи с силой схватил врача за одежду и кулаком нанес множественные удары в область грудной клетки и головы.

По данным СК, заведующая отделением скорой помощи получила закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, травмы грудной клетки, повреждений суставов руки, многочисленные ссадины и ушибы в области головы и в настоящее время находится на амбулаторном лечении. Мужчина признал свою вину и раскаялся с содеянном, пояснив, что реально не оценивал ситуацию, не понимал, что находится в лечебном учреждении, а стоящего около него врача воспринимал как "опасного" человека.