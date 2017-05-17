Суд оставил в СИЗО двух топ-менеджеров "Реновы" по делу о коррупции в Коми

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до августа ареста топ-менеджерам "Реновы" Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику, обвиняемым по делу о коррупции в Коми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников — без удовлетворения", — решил суд.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест двум топ-менеджерам "Реновы" до 6 августа 2017 года.

Минувшей осенью Вайнзихер и Ольховик были арестованы в Коми и затем доставлены в Москву для проведения следственных действий. Им вменяется участие в масштабных схемах коррупции, связанных с подкупом высших чиновников Коми. Свидетелем по этому уголовному делу проходит бывший глава республики Вячеслав Гайзер, который параллельно, в рамках другого дела, сам обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Расследование касается деятельности компании "Т Плюс" (до реорганизации — "КЭС-Холдинг", входит в "Ренову"), обеспечивающей энергоснабжение в 16 регионах России. Фигурантами являются три гендиректора "КЭС" разных лет: Михаил Слободин, Ольховик (управляющий директор и совладелец "Реновы") и Вайнзихер (текущий гендиректор "Т Плюс").

По версии следствия, во время руководства компанией Ольховика и Вайнзихера по их указаниям высшие чиновники республики были подкуплены на общую сумму 800 миллионов рублей. Взамен, по данным СК РФ, чиновники гарантировали "Т Плюс" выгодные тарифы на электричество и общее покровительство.