В Калининграде загорелся цех по производству полуприцепов

КАЛИНИНГРАД, 17 мая — РИА Новости. Цех по производству полуприцепов загорелся в среду днем на площади 1 тысяча квадратных метров в Калининграде, сообщается в официальной группе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб "112" в Калининградской области; по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, произошло обрушение кровли на такой же площади.

"Поступила информация, что в поселке Прегольском на заводе по производству полуприцепов Grünwald горит склад площадью 1000 квадратных метров. По данному происшествию в центр обработки вызовов системы "112" поступило 15 обращений. На происшествие были назначены пять подразделений пожарных частей, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе реагирования экстренных служб персонал был эвакуирован, пострадавших нет. В настоящее время проводится локализация очага пожара и перемещение на безопасное расстояние баллонов с пропаном, находящихся на территории завода. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС России по Калининградской области.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, "в ходе тушения пожара произошло обрушение кровли на площади 1000 квадратных метров". В готовность к тушению пожара приведен вертолет Ка-32, добавил он.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре на улице Правая набережная поступило в 13.36. Объявлен повышенный ранг пожара, борьбу с огнем ведут 26 человек и семь единиц техники.

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